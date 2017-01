article

DEVENTER - GGZ-instelling Dimence start in Deventer samen met de politie een 'street-triageteam', dat wordt ingezet bij overlast door verwarde personen. Het team dat bestaat uit een psychiatrisch verpleegkundige en een politieagent, staat continu paraat. Het kan ter plaatse beoordelen of bijvoorbeeld inzet van psychiatrische zorg nodig is. Als sprake is van strafbare feiten wordt de persoon overgedragen aan Justitie.

Nieuwe aanpak overlast door verwarde personen

