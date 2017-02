Omstreden sluiting Deventer cellencomplex opgeschort

DEVENTER - De voorgenomen sluiting van het cellencomplex in Deventer per 1 maart gaat vooralsnog niet door. Volgens korpschef Stoffel Heijsman van de eenheid Oost-Nederland is het besluit onvoldoende onderbouwd en zijn de consequenties niet goed onderzocht.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de sluiting van het 20 cellen tellende complex verantwoord is. De resultaten daarvan worden in de loop van maart verwacht. Daarna worden de resultaten eerst overlegd met de betrokken gemeentebesturen.

De aankondiging van de sluiting, die nodig zou zijn vanwege een gebrek aan arrestantenverzorgers, leidde in december tot kamervragen en boze reacties van burgemeesters en gemeenteraden. De vrees bestaat dat het heen en weer rijden van jaarlijks 2.000 arrestanten naar het cellencomplex in Apeldoorn ten koste gaat van de politiezorg in Deventer en omliggende gemeenten.

Veiligheid

"De wijze waarop het besluitvormingsproces is gelopen was niet adequaat", geeft Heijsman toe. Maar sluiting is volgens hem nog wel het uitgangspunt. "Aan het voorgenomen besluit lagen serieuze overwegingen ten grondslag. We moeten zorgvuldig en nauwkeurig de operationele gevolgen in beeld brengen. En zichtbaar maken wat de betekenis is voor de veiligheidssituatie in Deventer. Wat je ook doet, het moet er niet toe leiden dat de veiligheidszorg in onbalans komt als gevolg van zo'n maatregel. Dat zal ook zeker niet het geval zijn", zei Heijsman op een van zijn laatste werkdagen. Hij verlaat het korps per 1 maart. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.