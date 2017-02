article

DEVENTER - De huisartsenpraktijken in Deventer zitten propvol en zijn erg druk. Gemiddeld hebben ze 2470 patiënten per huisarts en van de in totaal 28 praktijken, nemen er inmiddels zestien geen nieuwe patiënten meer aan. Dat blijkt uit de gegevens van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO).

Patiëntenstop bij meer dan helft Deventer huisartsen

