Plan voor ruimere compensatie precariobelasting Voorst

TWELLO - De gemeente Voorst moet burgers volledig compenseren voor de precariobelasting die waterbedrijf Vitens aan de inwoners van die gemeente doorberekent. Met dat plan komt de lokale fractie van PvdA-Groenlinks.

Vitens kondigde inwoners van de gemeente onlangs per brief aan dat ze voor 120 euro méér worden aangeslagen, als gevolg van de precariobelasting over een deel van 2014 (twee maanden), heel 2015 en de eerste helft van 2016. Het gemeentebestuur werd daardoor verrast, en wil haar inwoners daarom deels compenseren voor de belasting die het zelf heft. Volgens oppositiepartij PvdA-Groenlinks mag de lokale heffing op leidingen zelfs helemaal geen lastenverzwaring voor de burger betekenen, en moet de compensatie daarom omhoog.

De partij stemde in 2014, net als alle andere partijen in de gemeenteraad, overigens wel in met die precariobelasting. Toen was het idee dat alle huishoudens in Nederland zouden meebetalen om de gemeentekas van Voorst te spekken. Maar Vitens berekent de belasting dus een-op-een door. Het plan van PvdA-Groenlinks kost dik 1,2 miljoen euro, en is daarmee nog drie ton duurder dan de compensatieregeling die het college voorstelt.

Kosten

Vitens rekende behalve de lokale heffing ook de kosten voor de uitvoering door aan de inwoners, plus daarbovenop 21 procent btw. Voor het uitvoeren van de compensatieregeling moeten door de gemeente eveneens flink kosten worden gemaakt. Het regionale belastinginningskantoor zegt er zeker 15.000 euro voor nodig te hebben.