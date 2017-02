article

DEVENTER - De provincie Overijssel vindt het niet gek dat in 2012 gevraagd is aan de provinciedichter een nieuw gedicht te schrijven over de Provinciale Staten verkiezingen. Boudewijn Betzema publiceerde dit weekeinde het eerder geschreven gedicht omdat de verkiezingsborden er nog net zo armzalig bijstaan als destijds. Het vers was niet vleiend voor politici dus de provincie vroeg de net benoemde Dichter Bij Overijssel om een ander gedicht. Daar voldeed Betzema aan, maar nu hij er op terugkijkt vindt hij dat eigenlijk vreemd. ,,Vandaar dat ik het nu alsnog online zet.''

Provincie Overijssel wilde positief gedicht over verkiezingen

