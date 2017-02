Schaduwkabinet | Minister van Justitie: Jan Vlug

DEVENTER - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen stelt de Stentor een schaduwkabinet samen.

Een ploeg met vakministers die de regio kennen en van wanten weten. Elk lid van ons schaduwkabinet presenteert een lijstje met regionale wensen. Zodat alle partijen die nu op campagne zijn, daar alvast rekening mee kunnen houden. Vandaag aflevering 3: minister Jan Vlug van Veiligheid en Justitie.

Jan Vlug heeft schoon genoeg van de klaagcultuur over Veiligheid en Justitie. ,,We moeten een generatie opvoeden die weer ziet hoe bijzonder de rechtsstaat is en het scheiden der machten. Dat heeft lang niet ieder land. Onze middelbare scholieren moeten allemaal naar een rechtszaak, een serieus actieplan. Dan zullen ze zien dat het geen neprechters zijn, zoals Wilders zegt. Dat ze weloverwogen beslissingen nemen.’’

Wat ging er de afgelopen vier jaar mis binnen deze ministerspost?

,,Het was een geweldig hectische tijd met veel VVD’ers. Opstelten, Teeven en de rest. Het ging heel veel over V maar weinig over de J van Justitie. Ze hadden niets met de rechtsstaat en de advocatuur. Ze hebben alleen maar bevoegdheden willen verruimen, met minimumstraffen als voorbeeld. Altijd zeiden ze maar: strenger straffen, strenger straffen. Alles voor electoraal gewin, want ja: het klinkt goed. Maar op een gegeven moment kan het niet strenger en op dat punt zijn we beland. Ons strafsysteem moet geen verkiezingsinzet worden. Het is goed als mensen die daarvoor leerden nadenken over de rechtsorde, het is ingewikkeld.’’

Wat moet er gebeuren in uw portefeuille de komende tijd?

,,We hebben een politie nodig die beter functioneert. Ze betalen bij de politie vaak geen overuren uit. Bezopen, is er nood aan de man buiten werktijd, dan gaan ze dus meestal niet... Ik spreek politieagenten die zeggen: ‘als je vrouw niet werkt, kun je niet bij de politie’. Je verdient het zout in de pap namelijk niet. De politiesalarissen gaan dus omhoog, maar de agenten moeten ook harder werken. De vakantiecultuur gaan we afbouwen. Het boek van oud-rechercheur Michiel Princen (De Gekooide Recherche, red.) geeft inzicht. Een kwart van de politie is op cursus, een kwart is ziek, een kwart heeft vakantie en het laatste kwart werkt… Valt te lezen. Dat moet veranderen. Nog zoiets: mensen krijgen promotie bij de politie als er plek is, of de leeftijd hebben. Ja jongens, dat slaat ieder initiatief uit mensen. Agenten moeten naar prestaties beloond worden, niet op basis van leeftijd.’’

,,Iedere minister wil een zo’n groot mogelijk departement. Als ik het word heb ik een voorwaarde dat Veiligheid eraf gaat en onder Binnenlandse Zaken wordt geschoven. Veiligheid wil altijd dingen waarvan Justitie zegt dat het niet mag. Dan maar twee departementen die botsen. Dat Binnenland een inreisverbod wil en dat Justitie zegt: dat kan niet, we hebben verdragen waar we aan gehouden worden. Dan is er meer controle en geen conflict, beter!’’

Wat is de prioriteit in de regio?

,,Arrestantencomplexen worden gesloten in grote plaatsen, dat kan niet. De regio moet cellencomplexen hebben. Neem Deventer… Stel dat PEC Zwolle op bezoek komt bij Go Ahead en er gebeurt iets dan moeten de agenten die er zijn op en neer rijden naar Apeldoorn, Doetinchem of Borne om arrestanten weg te brengen. Moet ik meer zeggen?’’

,,En het westen moet weten dat niet elk probleem daar ook in het oosten speelt. Kijk verder dan Utrecht. Neem de zorg dat agenten met een migrantenachtergrond eindeloos gepest zouden worden bij de politie en gekleineerd. Ik sprak daar met een agent over met een migrantenachtergrond uit Oost-Nederland. ‘Jan, ik werk tien jaar bij de politie in het oosten’ zei-ie ‘en nog nooit iets van gemerkt’.’’