Senzora stopt met suikerhartjes

DEVENTER - Na ruim een eeuw stopt het Deventer bedrijf Senzora met waarmee het ooit begon: suikerwerk. Straks rollen er geen miljoenen suikerhartjes en pepermuntjes per dag meer van de band in de fabriek in de Raambuurt. Senzora richt zich vanaf nu alleen op wasmiddelen. Gedwongen ontslagen zijn niet te voorkomen. De productie van suikerwerk is verkocht aan een koper buiten Deventer.

Senzora, opgericht in 1876, het oudste productiebedrijf in Deventer, heeft drie productielocaties: de waspoederfabriek op industrieterrein Kloosterlanden, waarvan een, de (vaat)waspoeder fabriek, aan de Noorwegenstraat op industrieterrein Kloosterlanden en de andere twee, de suikerwerkfabriek en de kristalsoda fabriek, aan de Bergsingel gelegen in de Raambuurt - het oudste industrieterrein- naast het centrum van Deventer.

Het bedrijf is al langer bezig met verplaatsing van de activiteiten uit de Raambuurt. De gemeente Deventer wil de locatie graag gebruiken voor nieuwbouw en bovendien is de productie van soda minder gewenst in de door woonhuizen omgeven fabriek in de Raambuurt.

Er zijn bij de gemeente Deventer vergunningen aangevraagd voor de bouw van een nieuwe kristalsodafabriek aan de Noorwegenstraat. Tevens wordt er gekeken naar de verplaatsing van het laboratorium en de kantoren naar het industrieterrein.

Nadat de sodafabriek verplaatst is met daarnaast alle ondersteunende afdelingen zou alleen de suikerwerkfabriek in de Raambuurt gehandhaafd blijven en dat vindt het bedrijf ongewenst. Inmiddels is er een koper gevonden voor het suikerwerk.

Na ruim een eeuw pepermuntjes, vruchtenhartjes , antihoest en salmiak tabletten en dextrose pastilles te hebben geproduceerd zal er een einde komen aan deze activiteit in Deventer.

De verkoop zal wel gevolgen hebben voor het personeel. Medewerkers in het suikerwerk worden zoveel mogelijk ondergebracht in andere divisies van Senzora. Gedwongen ontslag kan echter niet worden voorkomen. De onderhandelingen met de vakbond en de OR zijn gaande.