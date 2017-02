Sterke stijging aantal jongeren in Deventer met bijstandsuitkering

DEVENTER - Het aantal jongeren dat is aangewezen op een bijstandsuitkering van de gemeente Deventer is vorig jaar met 22 procent gestegen ten opzichte van 2015.

Per 1 januari 2017 waren er 350 jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvingen. Tachtig meer dan een jaar eerder. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman is deze forse toename grotendeels te verklaren door de instroom van jongeren die vroeger een Wajong-uitkering kregen, maar die nu rechtstreeks in de bijstand stromen. Dit zijn jongeren die door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of psychische problemen grote moeite hebben een baan te vinden.

Stuurman: ,,Op deze kwetsbare, moeilijk te bemiddelen doelgroep willen we ons focussen en hier steken we veel geld en aandacht in. Dit vergt tijd, intensieve begeleiding en expertise. Deventer Werktalent heeft hierin de hoofdrol.’’

Mondjesmaat

Volgens de gemeente worden de bijstandscijfers de komende jaren niet veel florissanter. ,,Er blijft sprake van instroom van heel moeilijk aan het werk te krijgen jongeren. En de uitstroom naar werk blijft mondjesmaat. Je kunt niet iedereen vanuit de bijstand een op een aan een baan helpen. Bij kwetsbare, moeilijk te plaatsen jongeren is het niet alleen een kwestie van vraag en aanbod.''

Bij de gemeente melden zich ook geregeld jongeren - onder wie schoolverlaters en jongeren die al dan niet een vakopleiding hebben afgerond - zonder afstand tot de arbeidsmarkt voor een bijstandsuitkering. Als de gemeente vaststelt dat een jongere geen intensieve begeleiding nodig heeft maar het zelf moet kunnen redden 'dan pakken we deze jongere direct in het nekvel', zegt Stuurman. ,,We verwijzen hem door naar een uitzendbureau. Of naar een school als we denken dat-ie gebaat is bij een extra opleidingstraject. Jongeren die niet in de bijstand horen, die willen we daar buiten houden.''