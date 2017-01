Terreurexpert: ‘Dit gaan we veel en veel vaker zien’

DEVENTER - Een zenuwachtige man met een dichtgetapete koffer werd op station Deventer aangezien voor een mogelijke bomterrorist. Zijn we met zijn allen paranoïde aan het worden of is de terreurdreiging zo substantieel dat we dit vaker gaan zien?

Hardhandige aanhouding

Mohammed Safi zelf doet er een dag na zijn hardhandige aanhouding op station Deventer het zwijgen toe. Zijn gezondheid is slecht en hij heeft vooral behoefte aan rust. Zijn vrouw en dochter zijn veilig en zonder veel problemen in Afghanistan aangekomen, wil hij nog wel kwijt. Op de vraag of hij een klacht wil indienen tegen de politie antwoordt hij hetzelfde als een dag eerder: hij moet nadenken.

Nazorg

De politie kon gisteren niet aangeven of er na het incident nog contact is geweest met Safi en of hem nazorg is aangeboden. Volgens politiewoordvoerder José Albers is daar in de systemen van de politie in ieder geval geen melding van gemaakt. ,,Dat had me ook heel erg verbaasd’’, zegt ze. ,,Er zijn wel vaker mensen niet zo gecharmeerd van politieoptreden, ook als ze daarbij betrokken zijn. Dan wordt ook geen contact opgenomen.’’

Vrijgelaten

Safi werd gisteren onmiddellijk (naar eigen zeggen met excuses) weer op vrije voeten gesteld en zijn vrouw en dochter konden ‘gewoon’ doorreizen naar Afghanistan. O

Paranoïa

Van paranoïa van tipgever en politie is volgens terreurexpert Glenn Schoen geen sprake. Sneu is het wel, zegt hij, maar ook de nieuwe werkelijkheid. ,,Dit is een van de redenen dat ik zo’n rothekel heb aan terroristen. Ze dwingen ons tot dit soort gedrag, deze man wordt daar de dupe van. Het zorgt er ook voor dat je soms zonder ogenschijnlijke aanleiding kan worden aangehouden voor je papieren.’’

Niet buitenproportioneel

Dat gaan we steeds vaker zien, zegt de veiligheidsdeskundige, niet alleen in de grote steden, maar ook in de regio. Want niet alleen in de Randstad is volgens hem terreurdreiging, ook in Deventer, of zelfs, met alle respect, Appelscha. Ook op dit soort ‘secundaire locaties’ zoals Schoen ze noemt, zijn aanslagen ook mogelijk, Stevig optreden zoals donderdag op station Deventer is dus niet buitenproportioneel, maar noodzaak. ,,Helaas wel. Stel dat ze het omgekeerde doen en niet ingrijpen? Dan krijg je heel gevaarlijke situaties. Je doet het als autoriteit in dit soort gevallen eigenlijk nooit goed.’’