DEVENTER - Rijwielhandel Timmer Tweewielers in Deventer is door de Rechtbank Gelderland failliet verklaard. De winkel met werkplaats van Jozef Antonius Timmer is sinds 1998 gevestigd aan de Hoge Hondstraat in Deventer.

Timmer Tweewielers failliet verklaard

