Tot drie keer toe hennepkwekerij in dezelfde woning in Deventer

DEVENTER / ZWOLLE – Tot drie keer toe werd in dezelfde woning in de Deventer wijk Het Oostrik een professionele hennepkwekerij opgerold. De drie verdachten zijn stromannen, oordeelde een van de advocaten. ,,Dit is een moderne vorm van slavenhandel.''

Zijn de drie mannen die dinsdag in de Zwolse rechtszaal zitten inderdaad verantwoordelijk voor vier professionele wietkwekerijen in Deventer? Of zijn dit, zoals raadsman Alwin Maarsingh betoogt, slechts de stromannen, geronseld vanwege hun schulden? Schijn bedriegt, was wat de officier van justitie daar tegenin bracht. In april 2014, een jaar later en uiteindelijk eind juli 2015 wordt tot drie keer toe een professionele hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Doornenburg in Deventer. Toen de politie in november 2015 de eigenaar van dit pand wilde oppakken, de 39-jarige Ferhat S. uit Deventer, ontdekten ze op zijn woonadres elders in de stad nog een vierde kwekerij. De woning aan de Doornenburg was volledig als kwekerij ingericht. Het ging telkens om vele honderden wietplanten. Het Openbaar Ministerie berekende een criminele winst voor S. van 140.000 euro. Een bedrag dat hij wat de officier betreft aan de Staat moet betalen.

Huur

S. wist van de eerste kwekerij aan de Doornenburg. Toen woonde hij er zelf nog. Het was het werk van anderen, in ruil voor kwijtschelding van schulden of een kleine vergoeding. Telkens waren het anonieme meldingen die de politie op het spoor brachten. Maar in april 2015 zat de 48-jarige Cumhur Y. uit Arnhem op het bureau in Deventer als melder. Op papier was hij op dat moment de huurder van het pand aan de Doornenburg maar woonde er niet. Hij ontdekte de kwekerij maar werd door agenten weggestuurd. Hij was nog steeds de huurder toen in juli dat jaar opnieuw een kwekerij in het pand werd aangetroffen. Toen werd de derde verdachte aangetroffen maar de officier eiste voor hem vrijspraak. S. hoorde een jaar cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk eisen, Y. een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden.

Vrijspraak

De advocaten vroegen om vrijspraak. Advocaat Maarsingh noemde het opvallend dat de politie nooit navraag deed naar een zekere C., de man die volgens S. achter alle kwekerijen zat. ,,Volgens de officier waren er geen aanknopingspunten om deze man op te zoeken. Hij staat in het politiesysteem bekend als persoon die zich veelvuldig bezighoudt met hennepteelt. Dit is ongehoord.'' Het vonnis is op 7 februari.