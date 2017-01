article

DIEPENVEEN - Twee auto's zijn in brand geraakt aan de Marke in Diepenveen. De autobranden vonden in de nacht van zondag op maandag rond 4 uur plaats. Volgens ooggetuigen begon de brand in een auto maar tegen de tijd dat de brandweer arriveerde stond ook de tweede auto in brand. Er was veel rook en er zouden ook veel ontploffingen te horen zijn geweest.

Twee autobranden in Diepenveen

