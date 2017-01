Twee mannen mishandelen gezin op Wilhelminabrug in Deventer

DEVENTER - Een gezin is zondagavond mishandeld op de Wilhelminabrug in Deventer. Twee mannen belaagden rond 18:45 uur het gezin nadat één van de gezinsleden een opmerking maakte over het fietsgedrag van beide heren. De politie is op zoek naar getuigen.

Een vader, moeder en hun twee kinderen fietsten zondagavond over de brug vanaf de Worp richting Deventer. Van de andere kant kwamen twee mannen aangefietst. Ze raakten bijna de zoon van het gezin. De tiener wist de aanrijding te voorkomen door zelf uit te wijken. Daarover maakte een gezinslid een opmerking. Dat was voor de mannen aanleiding om verhaal te komen halen.



Van de reling duwen

Na wat duw- en trekwerk werd er ook geweld gebruikt richting het gezin. Zowel de moeder als dochter werden geslagen en de mannen probeerden de vader over de reling van de brug te duwen. Gelukkig wist de man dit, met de hulp van zijn gezin, te voorkomen. Daarna fietsten de mannen weg in de richting van Twello. De gezinsleden hebben lichte verwondingen opgelopen. Ze zijn erg geschrokken van wat er zich afspeelde en krijgen slachtofferhulp aangeboden.



Signalementen

De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft een signalement van beide mannen vrijgegeven. Het gaat om twee blanke mannen met een normaal postuur. De ene man is ongeveer 1,70 meter lang. Hij droeg een blauwe muts, blauwe jas en een blauwe broek. De tweede man is ongeveer 1,85 a 1,90 meter lang. Hij heeft donkerblond kort haar. Na het incident fietsten ze weg in de richting van Twello. Eén van de fietsen had bruine fietstassen. De politie roept getuigen op zich te melden.