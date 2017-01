Update | Treinverkeer station Deventer hervat na melding verdacht pakket

DEVENTER - Het treinverkeer van en naar station Deventer is weer hervat. Het treinverkeer lag eerder vanmiddag zo'n drie kwartier stil door een melding van een 'verdacht pakket'. Daardoor konden er vanaf 12:50 geen treinen van en naar Deventer rijden

De politie werd gealarmeerd omdat een man op het station zich 'verdacht gedroeg'. De man, die in het gezelschap van twee vrouwen was, had een koffer bij zich die was omwikkeld met geel plakband. Daarnaast zou de man 'schichtig om zich heen hebben gekeken'.

De man werd aangehouden, en kreeg de opdracht de koffer open te maken. In de koffer bleken alleen kleren te zitten.

Vertraging

Treinreizigers moeten nog steeds rekening houden met vertraging. De NS verwacht dat de treinen om 14:45 weer volgens dienstregeling zullen rijden.

Persoon en koffer op station #Deventer gecontroleerd, geen strafbare feiten, situatie wordt genormaliseerd: treinverkeer weer vrij ^PK — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) 5 januari 2017