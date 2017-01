Verdacht pakketje op station Deventer blijkt koffer met kapot slot

DEVENTER - Het verdachte pakketje waardoor vanmiddag het treinverkeer rond Deventer werd platgelegd was een koffer met wat schilderstape erom om een kapot slot te verhelpen. Er was angst dat het om een bom ging, maar het bleek loos alarm. In de betreffende koffer zaten alleen kleren.

De man die de koffer had achtergelaten is een in Deventer woonachtige vluchteling uit Afghanistan. Hij bleek zich van geen kwaad bewust.



Vrouw en dochter uitzwaaien

De man was in het gezelschap van twee vrouwen, zijn vrouw en dochter die hij naar het station kwam brengen. Nadat hij de koffers op het station had achtergelaten, ging de man naar eigen zeggen nog even naar de fietsenkelder. Volgens de politie vertoonde de man daarbij ‘verdacht gedrag’ en is hij daarom enige tijd geobserveerd.



Even later werd hij door twee agenten opgewacht, meegenomen naar de politieauto buiten het station en ondervraagd. Daaruit bleek volgens de politie geen gevaar. Zijn vrouw maakte even later de koffer open: daar zaten alleen kleren in, bedoeld voor het bezoek van zijn vrouw en dochter aan familie in Afghanistan.

Vlucht gehaald

Het station bleef gedurende het incident gewoon toegankelijk. Door het voorval heeft het treinverkeer rond Deventer een uur volledig stilgelegen. De vrouw en dochter zouden om 18.00 uur vliegen. Ze hebben hun vlucht vermoedelijk nog kunnen halen.