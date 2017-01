Vermeende mishandelaars op brug in Deventer zelf mishandeld

DEVENTER - De twee mannen uit Twello die maandagavond zijn aangehouden voor mishandeling van een gezin op de Wilhelminabrug in Deventer, zeggen zelf geschopt en geduwd te zijn. Dat stelt Mariska Pekkeriet, advocaat van de oudste verdachte.

Zij reageert daarmee op het heftige relaas van het gezin, dat maandag via de politie naar buiten kwam. De gezinsleden stelden dat ze ternauwernood konden voorkomen dat de man van de familie van de brug werd gegooid. De politie is nog op zoek naar twee jonge meisjes die net voor of na de mishandeling getuige zijn geweest en mogelijk iets hebben gezien.

Het tweetal uit Twello, vader en zoon, meldde zichzelf maandagavond op het politiebureau om hun lezing over de vermeende mishandeling te geven. De verdachten werden daarop meteen aangehouden en zitten nog vast.

Zondagavond fietsten een vader, moeder en hun twee kinderen over de brug vanaf de Worp richting Deventer. Van die kant kwamen de vader en zoon uit Twello tegemoet gefietst. De tienerzoon van het gezin raakte bijna in aanrijding met één van de Twellonaren.

Daarna lopen de lezingen van de betrokkenen sterk uiteen. Volgens Pekkeriet schreeuwde iemand uit het gezin naar de twee, waarna de vader uit Twello op een vriendelijke manier verhaal wilde halen. Daarna ontstond ‘duw en trekwerk’. De vader uit Twello werd vervolgens naar eigen zeggen ‘geschopt en geduwd’. Zijn zoon probeerde de boel te sussen en vroeg de vrouw uit het gezin om het voorval uit te praten. Hierop antwoordde de vrouw uit het gezin dat ze beelden had gemaakt met haar telefoon en aangifte ging doen. Daarna vertrok het gezin in de richting van Deventer en keerden ook vader en zoon uit Twello huiswaarts. Na alle commotie in de media, meldden ze zichzelf op het politiebureau.

De politie wil weinig kwijt over de zaak. ,,Het onderzoek is in volle gang”, laat een woordvoerder weten. ,,Hoe lang de verdachten vast blijven zitten, is nog niet bekend. Ook hebben wij nog geen aangifte gekregen van de mannen uit Twello.”