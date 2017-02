article

1.6920904

DEVENTER - Aan de Paddensteeg in het buitengebied is in de afgelopen nacht een woonboerderij volledig afgebrand. De rietgedektewoning raakte rond 4 uur in brand en brandde volledig uit. Er zijn geen gewonden gevallen.

Video | Brand verwoest rietgedekte woning

DEVENTER - Aan de Paddensteeg in het buitengebied is in de afgelopen nacht een woonboerderij volledig afgebrand. De rietgedektewoning raakte rond 4 uur in brand en brandde volledig uit. Er zijn geen gewonden gevallen.

http://www.destentor.nl/regio/deventer/video-brand-verwoest-rietgedekte-woning-1.6920904

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6920932.1487653830!image/image-6920932.jpg

Deventer,Recht, misdaad en 112,video,top

Deventer