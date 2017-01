Video | Hoe maak je theater?

DEVENTER - De vraag 'Hoe maak je theater' stond centraal in de anderhalf uur durende voorstelling zondagmiddag in de kleine zaal van de Deventer Schouwburg. Als onderdeel van het Nationale Theaterweekend kreeg het publiek een kijkje in de keuken van het maakproces van de voorstelling ‘Enkeltje Hollandia’. Drijvende kracht achter deze voorstelling in wording is theatermaker Nick Teunissen.

Nick werd negen jaar geleden verliefd op de Bosnische moslim Izmir, die vanuit Serajevo naar Nederland was gevlucht. In de koffer vol herinneringen die Izmir had meegenomen vanuit Serajevo trof Teunissen het treinkaartje aan. Een enkele reis naar Zevenaar. Wie vlucht en zo’n reis onderneemt, gaat die ooit terug of blijft het een Enkeltje Hollandia? Als theatermaker wilde Teunissen hier graag een voorstelling over maken, maar hoe maak je van een levensverhaal theater? Hoe verwerk je daar de oorlog in die Izmir deed vluchten? De mannenliefde die tussen hem en zijn Bosnische moslimvriend ontstond? Zonder het al te zwaar te maken? Of al te persoonlijk?

In het kader van het Nationale Theaterweekend had Ischa Arnoldus, de programmeur van de Deventer Schouwburg Teunissen gevraagd om het publiek inzage te geven in het maakproces van zo'n voorstelling en dat deed hij met verve. Tientallen mensen luisterden toe terwijl Teunnissen hierover zong, vertelde en vragen beantwoorde van gespreksleider en liedjesschrijver Dick Ridder. Ook Jannemieke Caspers kwam aan het woord. Zij heeft als toneeltekstschrijver een belangrijke rol in het maakproces.

Serajevo

Teunissen schetste zijn leven met Izmir. Sinds een half jaar wonen de beide mannen in Serajevo, de Bosnische stad die in de jaren negentig zwaar getroffen werd in de Balkan oorlog. Voor de oorlog uitbrak woonden de inwoners ongeacht hun religie vreedzaam samen. In die tijd maakte het weinig uit of iemand Bosniër was, of Serviër of moslim. Dat veranderde in de aanloop naar de burgeroorlog, die tot eind 1995 duurde.

Zwijgen

Over de oorlog wordt weinig gesproken, vertelde Teunissen. Voor zijn vriend zijn een aantal zaken nog onbespreekbaar en het heeft jaren geduurd voor Izmir weer in staat was om naar zijn geboorteland terug te keren en de plaatsen te bezoeken die hij uit zijn jeugd kende. Ook de homoseksuele relatie die tussen Nick Teunissen en zijn vriend Izmir bestaat is geen onderwerp van gesprek binnen de familie van Izmir. Diens vader heeft Nick geaccepteerd als een derde zoon.

Bijdragen

Door in Serajevo te gaan wonen en de taal te leren snuift hij als het ware de dna van de stad op. Zijn ontmoetingen en waarnemingen verwerkt hij in columns waar theatertekstschrijfster Jannemieke Caspers mee aan de slag gaat en omzet in speelbare teksten, theatraal, in woorden die ruimte over laten voor interpretatie. En op basis van de luchtige, humorvolle persoonlijke verhalen, waarin af en toe de zware beladen onderwerpen opduiken, zal 'Enkeltje Hollandia' de vorm gaan krijgen waarmee het op de planken staat in de Nederlandse theaters, aldus Teunissen. Wie daar aan bij wil dragen en zijn eigen verhaal kwijt wil kan zich bij Teunissen melden.

Aan de voorstelling werken twee muzikanten mee: Alwin Kluit als arrangeur en pianist en gitarist Frank Buers.

Enkeltje Hollandia zal dit najaar in de Deventer Schouwburg te zien en horen zijn.