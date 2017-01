article

DEVENTER - Even met je auto door de wasstraat. Meestal een routineklusje, maar in Deventer werd er donderdagavond een feestje van gemaakt. Autowasstraat Matz was omgetoverd tot discotheek, waar je met auto en al doorheen kon rijden.

Video | Naar de disco? In Deventer hoef je je auto niet uit!

