Video | Reclamebureau verplaatst stadsicoon Deventer

DEVENTER - Deventer speelt een hoofdrol in de nieuwe landelijke reclamespot van bronwatermerk Sourcy. Maar waarom kreeg de Lebuïnus kerk in dat spotje na bijna 1250 jaar opeens een nieuwe plek in het stadsaanzicht? De koster is boos. ,,Wij zijn niet verplaatsbaar.’’

Deventer, wat ben je mooi. Elke Deventenaar weet het. En het is éxact de reden dat reclamebureau Brand New Telly als achtergrond van de landelijke TV-reclame van bronwatermerk Sourcy koos voor het uitzicht op de koekstad.

Het bureau gebruikte datzelfde panorama aan de IJssel al eens voor een spot van beddengigant Auping. Maar wie goed kijkt naar de nieuwe reclame van Sourcy, ziet dat de Heilige Lebuïnus, het Deventer stadsicoon, opeens honderd meter verderop staat, achter de Duimpoort en niet op het Grote Kerkhof. Koster Marco Heemskerk maakt zich boos als hij geconfronteerd wordt met het nieuws over de virtuele verhuizing ,,Wij staan al 1250 jaar op diezelfde plek. Waarom moet zo’n reclamebureau dat veranderen? Ze durven die kerk zo maar eventjes op zij te zetten.’’

Creatieve redenen

Volgens Wouter van der Pauw, officieel Head of Creative & Managing Partner bij Brand New Telly is het gotische bouwwerk verplaatst ‘om creatieve redenen’. Van der Pauw: ,,Dat heeft gewoon met beeldcompositie te maken. Het werd een beetje druk met al die mensen op de steiger. Daarom staat de kerk in de reclame op de verkeerde plek.’’

'Heel jammer'

Niet alleen de Lebuïnus moest plaats maken in de spot: ook de in de stad veelbesproken nieuwe houten aanlegsteiger van het Deventer veerpontje moest wijken. In de reclame figureert een industrieel betonnen exemplaar, vol met vrolijke jonge mensen. Van der Pauw: ,,We hebben het net allemaal iets anders gemaakt.’’ Ook die beslissing kan niet op de goedkeuring van de koster rekenen. ,,Die steiger is net nieuw. Dit is toch wel heel jammer.’’

Efteling-Deventer

Saillant is dat de muziek bij de reclame van Sourcy is ingezongen door zanger Rob Dekay Hameka. Een rasechte Deventenaar. Zo rasecht, dat hij de skyline van Deventer op zijn hand heeft getatoeëerd. Dekay: ,, Op mijn hand is hij neergezet waar hij al jaren staat. In de reclame is toch een soort van Efteling-Deventer neergezet, het is niet het echte Deventer.’’