DEVENTER - Slechts 10 procent van alle potentiële cliënten maakt ruwweg gebruik van de Voedselbank in Deventer. ,,De missie voor 2017 is nadrukkelijker op zoek gaan naar mensen die ons nodig hebben, maar die ons om de een of andere reden nog niet hebben gevonden'', zegt bestuurslid Jos Pierey.

Voedselbank Deventer mist nog groot deel van haar doelgroep

