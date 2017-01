Voorstellingen uitverkocht van theatergroep in Deventer

DEVENTER – De Deventer theatergroepen Locus en PlusLeo hebben in korte tijd alle vijf uitvoeringen uitverkocht die in de voormalige Tropische Landbouwschool worden gespeeld. Ook een extra voorstelling bleek snel volgeboekt.

Beide theatergroepen hebben voor het eerst samen een voorstelling gemaakt. Die wordt met telkens zestig man publiek gespeeld in de leegstaande lokalen en gangen van de vroegere landbouwschool aan de Brinkgreverweg. Volgens Lex Rutgers van PlusLeo is de opvoering van vorig jaar in de Tropische Landbouwschool debet aan het succes. ,,We hebben vorig jaar in de Tropische Landbouwschool een hele goeie voorstelling gehad. Daardoor is de tamtam gaan lopen.’’

Aan het stuk ‘Wij komen van ver’ doen voor het eerst ook kinderen van de acteurs mee. Zo speelt Jelle Hamstra (13) samen met zijn vader Jack Hamstra. Beiden noemen het gezamenlijk optreden ‘geweldig’. De eerste voorstelling is vrijdagavond 27 januari.