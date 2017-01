Vrouw (60) slaat straatrover van zich af in Deventer

DEVENTER - Een 60-jarige vrouw uit Deventer heeft zich maandag dapper verweerd tegen een straatrover. De beroving mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg.

Rond de klok van 14.00 uur liep de vrouw over de stoep van de Rijsterborgherweg aan de zijde van het spoor. Ze kwam uit de richting van het station. Ter hoogte van het park hoorde de vrouw iets achter zich en draaide zich om en zag een man op een fiets. Toen ze haar weg vervolgde voelde ze een moment later een flinke ruk aan haar schoudertas. Het lukte de vrouw om de tas vast te houden en de dader al zwaaiend met haar tas weg te jagen. Na een tik met de tas tegen het hoofd van de dader ging deze er fietsend vandoor in de richting van Hoge Hondstraat. De 60-jarige Deventenaar kwam hierbij ten val en heeft als gevolg hieraan een pijnlijke knie overgehouden. Ze is erg geschrokken van het voorval.



Aangifte

De Deventenaar heeft aangifte gedaan van de poging tot beroving van haar tas. De vrouw gaf aan de politie een beschrijving van de dader.