Vuurwerkbom knalt Deventerse op eenzame oudejaarsavond jaar uit

DEVENTER- Het enige glas dat op oudejaarsavond klinkt in het huis van Jolanda Koppens, zijn de scherven die door haar woonkamer vliegen. Rond half elf wordt onder het voorraam van de invalide Deventerse een vuurwerkbom afgestoken.

In de woonkamer van haar arbeiderswoning kijkt Jolanda Koppens een beetje beduusd om zich heen. ,,Het ligt tot aan de achterdeur", zegt ze met een blik richting de keuken, terwijl ze zachtjes begint te snikken.

Het is op zondag net alsof het een uurtje geleden is gebeurd. Want waar je op de grond ook kijkt, er liggen overal scherven. Onder het raam ligt het grootste brokstuk, van een centimeter of 70 doorsnee. Ook de vensterbank ligt vol met forse en puntige scherven, en de gehavende gordijnen hangen er op half zeven bij. Niets is nog opgeruimd. Koppens oogt reddeloos. De glaszetter heeft in de gauwigheid wel een stuk glas over het gesprongen voorraam gezet, afgeplakt met tape. Maar: ,,Pas over twee weken krijg ik een nieuw raam", zegt Koppens.

De bewoonster van de Bierstraat is op oudejaarsavond alleen thuis. De harde knallen van het vuurwerk in haar straat dreunen zo na, dat er in huis dingen omvallen. Zoals een lampje. ,,Ik was net opgestaan om dat recht te zetten toen die bom onder mijn raam werd afgestoken. Ik werd wel een meter naar achter geslingerd."