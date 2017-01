article

DEVENTER - Een wilde achtervolging in Deventer eindigde gisteravond in een aanhouding van twee mannen. De auto reed ondermeer 180 kilometer op de snelweg en 130 kilometer in de bebouwde kom. Achteraf bleek dat de bestuurder een slok teveel op had en dat hij in bezit was van een ongeldig rijbewijs.

Wegpiraat scheurt met 130 km/u door Deventer

