Wie wordt de 100.000ste inwoner van Deventer?

DEVENTER - In het huidige tempo mag de gemeente Deventer in de eerste helft van 2018 de 100.000ste inwoner verwelkomen. Afgelopen jaar groeide Deventer nog sterker dan in voorgaande jaren.

Op 1 januari van dit jaar stond de teller op 99.354 inwoners, dat zijn er 492 meer dan een jaar eerder. De groei nam afgelopen jaar flink toe. In 2015 groeide de gemeente met 327 mensen. Tot 2014 was er overigens drie jaar op rij sprake van een krimp. Dat Deventer weer groeit heeft voor een belangrijk deel te maken met de bouw van nieuwe woningen.

Woonruimte

Sinds vorig jaar zijn er honderden woningen bijgekomen in nieuwbouwwijken in onder meer Schalkhaar, de Vijfhoek, op het voormalige IJsselstreekterrein en in oudere wijken Keizerslanden en de Rivierenwijk. Ook dit jaar worden er honderden nieuwe woningen gebouwd en daarnaast komen er ook honderden appartementen bij in kantoren in het centrum, die ‘omgekat’ worden naar woonruimte.

Wie de 100.000ste inwoner wordt is een vraag die de gemeente nu al bezighoudt. Er wordt een werkgroep geformeerd om de viering van de 100.000ste inwoner in goede banen te leiden. Ook moet worden bepaald uit welke categorie nieuwkomers de 100.000ste inwoner moet komen, zo geeft een woordvoerder aan. Het is namelijk niet met zekerheid te zeggen welke nieuwkomer zich als 100.000ste meldt.

Schommelingen

Veel nieuwe inwoners melden zich per internet als ingezetene aan en ook vertrek uit de gemeente wordt digitaal gemeld. Die migratie is een belangrijk onderdeel van de schommelingen van het inwonertal en die meldingen worden vaak achteraf gedaan, zodat exacte vaststelling niet mogelijk is.

De aangifte van een kind gebeurt nog wel aan het loket in stadhuis of het ziekenhuis en wordt op de precieze tijd genoteerd.Bijna alle gemeenten kiezen overigens voor een pasgeborene als de inwoner die een mijlpaal symboliseert. Statistisch is de kans veel groter dat een nieuwe inwoner uit een andere gemeente komt of uit het buitenland.