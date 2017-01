article

Dit jaar staat er genoeg te gebeuren. Bij de evenementen springt het EK vrouwenvoetbal eruit; Deventer is een van de speelsteden. Maar behalve evenementen is er meer te verwachten. Wat te denken van het Grote Kerkhof, dat na jaren van discussie eindelijk autovrij wordt, of de langverwachte aanleg van de rondweg om Voorst? Of de vele winkels die in Zwolle open gaan en Serious Request die in Apeldoorn wordt georganiseerd dit jaar. Een willekeurig overzicht door het jaar 2017.

Dit wordt het nieuws van 2017

