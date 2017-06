Dit zijn de turnkampioentjes van Overijssel

Deze vijf Ajax-fans zijn al zeker van hun plekje in de Europese finale

12 mei Ze zijn erbij. Ajax-supporters Chiel (22), Tomas (25), Aron (22), Nick (25) en Ruben (26) uit Schalkhaar, Lettele en Bathmen mogen zich opmaken voor de wedstrijd van hun leven: de finale van de Europa League. Door een speciale Europese uitkaart weten ze nu al zeker dat ze op 24 mei vijf van de tienduizend Ajacieden zijn in het stadion in Stockholm. ,,We zijn dit seizoen met onze neus in de boter gevallen.’’