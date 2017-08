Donderslag voor pluimveehouders: gif in hun ei

NVWA wil onderzoek naar gif-eieren in cake en mayonaise

1 augustus De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) wil weten of eieren met fipronil in cake of mayonaise zijn verwerkt. Producten waar mogelijk besmette eieren in zijn verwerkt worden onderzocht. Kamerleden maken zich zorgen over de volksgezondheid en voelen de staatssecretaris Martijn van Dam aan de tand.