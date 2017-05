Download de app van de Stentor

Economisch herstel leidt tot fors drukkere wegen in Overijssel

12:49 Het economisch herstel is af te lezen aan de groeiende verkeersdrukte op de provinciale wegen in Overijssel. Vorig jaar steeg het aantal autokilometers voor het tweede jaar op rij. Er werden 1,6 miljard kilometers afgelegd, 45 miljoen meer (60 keer een retourtje naar de maan) dan in 2015.