Pornofilm stiekem opgenomen in Walibi

BIDDINGHUIZEN - Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen is gebruikt om een pornofilm op te nemen. Enkele mensen hebben seks in de waterbaan Crazy River, de houten achtbaan Robin Hood, in reuzenrad La Grande Roue en zelfs in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande.

Een woordvoerder van Walibi meldt dat ze het ongepast vinden dat er opnames zijn gemaakt voor een sexfilm in het park. ,,Wij overwegen of we juridische stappen kunnen ondernemen en we zijn aan het onderzoeken of en welke dat zouden kunnen zijn."



Kim Holland

De pornofilm is op de website Meiden van Holland van pornoster Kim Holland gepubliceerd, maar daar kwam zoveel publiek op af, dat de hele website niet meer werkt. De opnames zouden eind oktober gemaakt zijn. Er komen geen andere bezoekers of medewerkers in beeld.

Walibi heeft nog geen berichten ontvangen van bezoekers of medewerkers die mogelijk wat gezien hebben van de opnames. De woordvoerder heeft nog niet eerder meegemaakt dat er dergelijke ongepaste situaties in het park zijn voorgekomen. De directie van Walibi is momenteel aan het onderzoeken of het klopt dat de opnames door een bedrijf zijn gemaakt.



Efteling

Het is niet de eerste keer dat Loopings dergelijk pikant nieuws brengt. In 2013 dook er een foto op waar te zien is hoe een vrouw op nogal suggestieve positie in de Fata Morgana (attractie) zit. Volgens de Efteling zou de vrouw slechts tegen haar man aan gekropen zijn zonder verdere bedoelingen.