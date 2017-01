article

DRONTEN - Bewoners van 10 huizen aan De Stag in Dronten moesten dinsdagavond tijdelijk hun huis uit. Oorzaak was een gaslek in een woning in dezelfde straat. Dat meldt de politie.

Ontruiming na gaslek in Dronten

