Reizigers gestrande trein tussen Zwolle en Dronten zijn weer onderweg

DRONTEN/ZWOLLE De naar schatting vijftig passagiers van een trein die eerder deze ochtend strandde bij de Drontermeertunnel tussen Dronten en Zwolle zijn zaterdag tegen de middag met een evacuatietrein naar Zwolle gebracht. De reizigers hebben zeker twee uur in een stilstaande trein gezeten, omdat ze achter een andere gestrande trein waren beland. Het treintraject blijft voorlopig nog gestremd. Reizigers worden geadviseerd om te rijden via Amersfoort.

Volgens de woordvoerster van de NS was die trein stil komen te staan vanwege de ijzel op de bovenleiding. "Op een gegeven moment maakt de trein dan niet genoeg contact meer met de bovenleiding en kan hij niet meer rijden." Volgens de NS-zegsvrouw had het dit keer nog meer dan normaal de voorkeur om een evacuatietrein te laten komen in plaats van bussen. “Elders in het land hadden bussen moeite om bij gestrande treinen te komen”, weet ze. “De toestand op het spoor is vandaag eigenlijk beter dan op de weg. Dat is ook weleens fijn.” Of de inzittenden van de stilstaande trein het met haar eens zijn is de vraag natuurlijk.



Gemiste afspraken

De trein met de passagiers erin heeft nog geprobeerd achteruit te rijden, maar dat lukte niet. Suzanne Kröger zat in de bewuste trein, maar vervolgt tegen de middag haar reis naar Groningen onverminderd enthousiast. Het kandidaat-kamerlid voor GroenLinks was om 7.45 uur vertrokken uit Amsterdam om een congres over gaswinning en aardbevingen in Groningen bij te wonen. Ze had rond 10.00 uur in Groningen moeten zijn, maar zat op dat moment nog in de stilstaande trein bij Dronten. “We werden goed geïnformeerd door het treinpersoneel”, zegt ze via de telefoon. “De stemming in de trein bleef ook prima”, constateert ze. “Er zaten wat mensen in de trein die onderweg waren naar Thialf voor het schaatsen, die hebben het ochtendprogramma gemist. Net als ik.” Hoewel in dit deel van het land nog steeds gewaarschuwd wordt voor gladheid en ijzel, is ze vast van plan naar Groningen te gaan. “Zaterdagmiddag ga ik ook gewoon huis-aan-huis langs de deuren. IJzel of niet”, waarmee ze maar aangeeft dat de verkiezingscampagne ook onder slechte weersomstandigheden doorgaat.

Op het spoor tussen Dronten en Zwolle staan nu twee gestrande treinen. Wanneer de treinenloop op de Hanzelijn hervat kan worden is niet te zeggen, aldus de woordvoerster van de NS. “Het hangt helemaal af van het weer en hoe snel of langzaam de ijzel over het land trekt.” Zij adviseert reizigers de reisplanner van NS te raadplegen, omdat daar de meest actuele stand van zaken wordt weergegeven.