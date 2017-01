Video | Ongeloof na uitbranden hangplek Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Een zwartgeblakerde zeecontainer, verkoolde resten van wat eens een lange houten bank was. Daags na de brand in hun keet kijken jongeren uit Biddinghuizen vol ongeloof naar wat tot vrijdagavond hun puike hangplek was. "Schandalig", vindt Joey Sonneveld. "Waarom doet iemand zoiets?"

Dat de brand is aangestoken staat voor Joey en zijn kameraden als een paal boven water. Toen hun ontmoetingsplek in vlammen opging, zat die vol met dozen die ze er echt niet zelf hadden neergezet. "Waar moeten we nu naar toe? Moeten we maar weer in het dorp gaan rondhangen?"

De hangplek bij de voetbalvelden in Biddinghuizen was de enige Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) van gemeente Dronten met een vergunning. Sinds 2012 komen tieners en jong volwassenen tussen de 16 en 30 jaar naar de Sportlaan. Voor de gezelligheid, wat drinken of een sigaretje te roken.

Vrijdagavond om half zes is er nog niks aan de hand. Naast de keet liggen pallets voor vuurtje dat die de jongeren 's avonds willen stoken. Maar dan komt de melding dat de container in brand staat. Als de brandweer komt, is er geen redden meer aan.

Een dag later komen de jongeren bij elkaar en nemen ze de schade op met het wijkteam en de dorpsvoorzitter. Ze maken de hangplek schoon, voor zo ver dat kan en vegen de zwartgeblakerde resten bij elkaar. Dat er een nieuwe JOP moet komen, staat buiten kijf. "We gaan hier de schouders onder zetten. Het komt goed", zegt dorpsvoorzitter Willem Feiken. Hij rekent op steun van de gemeente, dorpelingen en het bedrijfsleven. Feiken: "Want iedereen baalt enorm van wat er nu is gebeurd. We gaan hier wat nieuws neerzetten, het liefst heel snel."