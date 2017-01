article

ELBURG/OLDEBROEK - Lionsclub Elburg Oldebroek heeft vijf goede doelen aangewezen die tot vijfhonderd euro tegemoet kunnen zien. De gift is nog een nabrander van Kerst in De Vesting, het evenement dat begin december in de oude vesting van Elburg werd gehouden. Midden in de monumentale binnenstad stond een wensboom van de Lionsclub, waar bezoekers een voorstel voor een goed doel in konden hangen.

Lionsclub Elburg deelt geld uit

