ELBURG - „Ik denk dat we zijn leven hebben gered.” Dat zegt Ed Meppelink van de KNMR nadat hij met zijn collega’s een man uit het ijskoude Drontermeer heeft gehaald. De man gleed zaterdagmiddag in een kleine hovercraft over het deels bevroren randmeer, maar sloeg om en zakte door het ijs. Hij was niet in staat om alarm te slaan, aldus Meppelink. „Dat gebeurde vanaf de wal.”

Video | Hovercraft slaat om, bestuurder uit ijskoud Drontermeer gered

