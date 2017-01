article

1.6801791

ELBURG - Een vuurpijl heeft vermoedelijk een brand veroorzaakt in de nok van een woning in de Vletstraat in Elburg. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

Vuurpijl veroorzaakt vuur in Vletstraat

