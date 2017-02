Acda en Fieten komen naar Epop in de Kerk

EPE - De organisatie van Epop in de Kerk heeft voor dit jaar de muzikanten Chantal Acda en Ruud Fieten gestrikt. Epop in de Kerk is dit jaar op zaterdag 1 april. Op het organisatorische vlak gaat de Stichting Epop dit jaar nader samenwerken met het Cultureel Platform Epe.

Chantal Acda is een geboren Nederlandse, maar werkt en woont al jaren in België. Sinds twee jaar is ze druk bezig met een solocarrière na eerdere samenwerkingsverbanden met Isbells, Marble Sounds en True Bypass. In 2015 bracht Acda haar eerste album, genaamd Sparkle in our flaws, uit. In Epe treedt Acda op met een 'hemels en magische' show, die zij opzette voor Handelshuis Gent en uitvoerde in de Gentse Sint Jacobkerk en in iets kleinere vorm in de Westerkerk in Leeuwarden.

Volledige bezetting

Bij Epop in de kerk gaat Acda met de volledige bezetting het podium op. Acda treedt op na de openingsact van Ruud Fieten, een uitvinder, kunstenaar, en singer songwriter uit Meppel. Fieten deed al mee aan de Beste Singer Songwriter van Nederland. In 2016 bracht hij een debuut EP uit, volbracht hij bij de Popronde 27 shows en stond hij op Eurosonic. De liedjes die Fieten zingt, houden het midden tussen folk, blues en country. Epop in de Kerk is dit jaar op zaterdag 1 april en begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de deur. Epop in de Kerk gaat dit jaar de derde jaargang in. In 2015 traden Maas van Apeldoorn, Anneke van Giersbergen en Dishking op. Vorig jaar betraden Janne Schra, Illuminine en Sem Sprang het podium.

Naast de acts voor het kerkconcert, maakt de stichting Epop bekend nauwer te gaan samenwerken met het Cultureel Platform Epe (CPE). Al eerder werkten de twee organisaties samen met artiesten voor bijvoorbeeld de zomeravondconcerten van CPE en voor Epop Festival. De twee partijen denken elkaar te kunnen versterken op gebieden zoals het verbreden van de eigen doelgroepen, sponsoring en het delen van faciliteiten. De eerste samenwerkingsstappen die worden gezet zijn een gezamenlijke organisatie van Epop in de Kerk en één gezamenlijk zomeravondconcert dit jaar.