Buurt pleit voor veiligere Bremensallee

OENE - Als het aan de buurtbewoners van de Bremensallee in Oene ligt, moet er snel wat gebeuren aan de weg. Mensen klagen met name over de hoge gereden snelheid op de landbouwweg tussen Oene en Heerde, waar ook tientallen middelbare scholieren gebruik van maken.

"De weg is niet veilig genoeg. Ze vliegen hier achter elkaar uit de bocht", zegt buurtbewoonster Harmke Stokkink. Tegenover haar woning gebeuren de meeste ongevallen. "Het afgelopen jaar wel een stuk of tien, waarvan eentje behoorlijk ernstig. Ik heb het ook wel eens doorgegeven, maar er wordt niks aan gedaan. Maar dat zal wel moeten gebeuren."

Bewusteloos

Eind vorige maand sloeg er nog een auto over de kop. De wagen kwam in de sloot naast de weg terecht. "Als de bestuurster bewusteloos was geraakt, dan was ze waarschijnlijk verdronken", zegt Bert ter Beek van de naastgelegen boerderijcamping 'De grote Bremen' over het recente ongeval. 'Volgens een buurtbewoner gebeurt dit geregeld op deze weg. Wij gaan in gesprek met de gemeente omtrent dit stuk wegdek', aldus de politie Epe op Facebook na het ongeval. Navraag leert dat er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden, maar dat ook de gemeente Epe graag in gesprek wil: "Wellicht in januari, Wij zullen de politie hierover benaderen", aldus een woordvoerder van de gemeente Epe.

Verlaagd

De woordvoerder van de gemeente Epe laat verder weten dat zo'n acht jaar geleden de maximumsnelheid op landbouwwegen in het buitengebied van Oene, waaronder de Bremensallee, is verlaagd naar 60 kilometer per uur. "En er zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen op de knelpuntlocaties uitgevoerd om de verkeersveiligheid hier te verbeteren. De Bremensallee is hierbij door bewoners niet als knelpunt benoemd. Wij hebben na dit project ook geen schriftelijke klachten meer over deze weg ontvangen."

Ooster Oenerweg

De meeste ongelukken gebeuren in de omgeving van twee flauwe knikjes, vlakbij de Ooster Oenerweg. Vooral na het ernstige ongeluk in mei 2013, waarbij een 21-jarige jongen zwaargewond raakte, is het regelmatig raak. "En eerlijk gezegd snap ik dat nooit zo goed. Je zou denken dat er gevaarlijkere plekken zijn in Oene, maar kennelijk is dat toch niet zo", zegt buurtbewoner Christiaan Tessemaker. Hans Stokkink, man van Harmke, moet regelmatig in actie komen om auto's uit de sloot te halen. "Vaak zeggen ze dan 'ik raakte mijn stuur kwijt'. De combinatie snelheid en een bocht is geen goede", vertelt hij.

Ondanks dat de gemeente en politie binnenkort met elkaar in gesprek gaan over de Bremensallee, zijn er nog geen werkzaamheden gepland om het weggedeelte aan te pakken.