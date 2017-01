'Cristiano Ronaldo' even in Vaassen

VAASSEN - Een selfie maken met stervoetballer Christiano Ronaldo is voor weinig stervelingen weggelegd. De echte dan hè? Maar voor veel Vaassenaren komt zaterdag een heel aanvaardbaar alternatief onder handbereik.

Want om 09.30. uur wordt op een veld van voetbalvereniging Vios een wassen beeld van het sportidool onthuld door medewerkers van Madame Tussauds Amsterdam. Het museum krijgt geregeld beelden in bruikleen, zoals nu het geval is met Christiano. En bij beroemde voetballers is het dan vaak gebruik deze bij een aansprekende club als Ajax te onthullen om publiciteit te genereren.

Nu is Vios ook een landelijke club, maar dan met landelijk in een heel andere betekenis. Het onthullen van wassen beelden ligt dan ook niet voor de hand aan de Woestijnweg 63. PR-manager Anne van Roosmalen van Tussauds heeft er evenwel een ontnuchterende verklaring voor: ,,Mijn neefje speelt er'', lacht ze. ,,Ik heb contact gehad met de trainer van de D1, die vond het heel leuk.''

Van Roosmalen wil een foto laten maken van Vios-spelers bij het beeld. En van de moeders van diezelfde spelers: ,,Want veel vrouwen vinden het een mooie man hahaha.'' Daarna verkast het evenbeeld de topscoorder van Real Madrid voorlopig naar een zaaltje in Amsterdam. Vios-voorzitter Gerard van Gurp is 'wildenthousiast'. ,,Een heel leuk initiatief.''