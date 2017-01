De Wildhoeve in Emst wint innovatieprijs

EMST - Camping De Wildhoeve in Emst heeft de 'ANWB/KCK Innovatie Award 2017' gewonnen. Dat is woensdagavond tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht bekend geworden.

Eigenaren Karin, René en Bart Zweers zijn blij en verrast met het winnen van de prijs: "We zijn er trots op. We wisten natuurlijk dat we genomineerd waren. Maar de concurrentie kwam van Italianen, Denen en Oostenrijkers. Dan hoop je dat je wint, maar je weet het natuurlijk nooit."

Ranglijst

De prijs komt op een mooi moment voor de camping. Want de Veluwe staat als vakantiebestemming onder druk; het gebied zakte op de ranglijst van binnenlandse vakantiebestemmingen in 2016 van de tweede naar de derde plaats. Betrokkenen wijzen vooral naar de ondernemers op de Veluwe. Zij moeten investeren en innoveren, is de gedachte. "Ze zeggen dat we een oud product hebben. Dan vind ik het wel grappig dat wij op de Veluwe dan juist de innovatieprijs winnen", zegt René Zweers.

Opdrachtenboekje

De Wildhoeve heeft de prijs gewonnen dankzij het project 'Ontdek de Kleine Wonderen'. Kinderen krijgen bij aankomst op de camping een opdrachtenboekje en verzamelen stempels om 'Wildhoeve Woudloper' te worden. Als ze dat lukt, krijgen ze als prijs en waardering een kompas. "De opdrachten zijn allemaal natuur-gerelateerd, waarbij we ook samenwerken met bijvoorbeeld de boswachter. Kinderen kunnen de hele vakantie zoet zijn met de opdrachten."

De reden dat de camping het project is gestart heeft vooral te maken met de ligging: middenin de natuur. "En dat wil je delen, die bijzondere natuur. Daar hebben we al een paar jaar over gedacht en sinds deze zomer doen we het op deze manier."