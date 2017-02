Epe in de ban van de kinderlokker



Een onbekende familie loopt door het centrum van Epe.

EPE - De mogelijke kinderlokker die in en rondom Epe jonge kinderen aanspreekt vanuit zijn auto, is in de Veluwse plaatsen het gesprek van de dag. Ouders zijn extra alert en waarschuwen hun kroost, maar grote angst is er niet.