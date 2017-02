Eper organisaties willen van zwijnenhek af

EPE - I n de rug gesteund door enkele tientallen medestanders heeft Marcel Paques, voorzitter van de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, donderdagavond een petitie aangeboden aan de raadsleden van de gemeente Epe. De boodschap van de petitie? Breek dat zwijnenkerende raster in de Eper bossen af.

Vijftien organisaties schaarden zich achter het pleidooi van Paques. Niet de minste clubs, variërend van de Hippische Vereniging Epe, diverse landgoedeigenaren, de Stichting Paardenvierdaagse, de verenigingen Milieuzorg Epe en Ons Mooi Epe, tot aan de Ondernemersvereniging Epe.

Bezwaren

Of hij niet twijfelde over het effect van het aanbieden van de petitie, net nadat eerder deze week de Raad van State de gemeente in het gelijk had gesteld over de plaatsing van het hek? ,,Nee, zeker niet. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderwerp terugkeert in Epe. Ja, het college zal deze petitie wel naast zich neer leggen, zoals ze met alle bezwaren en verhalen van insprekers hebben gedaan in het verleden. Echter, we weten zeker dat dit volgend jaar, rond de gemeenteraadsverkiezingen, weer een onderwerp van discussie wordt. Als je ziet hoeveel mensen - en lid van welke verenigingen - deze petitie steunen, dan ontstaat er een schrille tegenstelling; burgers en inwoners willen geen hek, maar het hek staat er wel. Het toont aan dat het gemeentebestuur niet bepaald ruimhartig omgaat met de wensen van haar burgers. Pijnlijk.''

Struikelblok

In de petitie spreken de tegenstanders van het zwijnenkerend raster over een struikelblok in de Eper bossen. 'Een barrière voor mens en dier. Het bemoeilijkt de toegang voor fietsers, ruiters en menners en leefgebieden van dieren worden door het hek van elkaar afgesloten en kunnen verstrikt raken in het hek. Onderwijl wordt het doel om de zwijnen uit de bebouwde kom te houden niet gehaald, want die lopen gewoon om de hekken heen.'

Kortom, weg met de hekken en laat het wildbeheer weer uitvoeren door populatiebeheer zoals is aanbevolen door de Wild Beheers Eenheid.

CDA-raadslid Albert Oortgiesen, donderdag dagvoorzitter van de commissievergadering in het gemeentehuis, nam de petitie namens de gemeenteraad in ontvangst. ,,De petitie zal op de lijst ingekomen stukken in de raadsvergadering komen en dan staat het raadsleden vrij er actie op te ondernemen.''