Extra controles in centrum Epe

EPE - De gemeente Epe en de plaatselijke politie gaan de komende maanden harder optreden bij verkeersovertredingen in de centra van de dorpen. “Door niet meer te waarschuwen, maar gelijk te bekeuren hopen we dat het verkeersgedrag blijvend verbetert”, aldus een woordvoerder van de gemeente Epe.

Aanleiding voor de extra controles is dat de gemeente Epe in de afgelopen periode meerdere signalen en meldingen heeft ontvangen van omwonenden en ondernemers. De klachten hebben te maken met asociaal verkeersgedrag in de dorpscentra van Vaassen en Epe.

Inwoners klagen bijvoorbeeld over auto’s die op het trottoir of in een parkeerverbodzone geparkeerd staan, bromfietsers die in een voetgangersgebied rijden en auto’s die tegen het verkeer inrijden of een inrijverbod negeren. ,,Dit zijn grote ergernissen voor inwoners en zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom controleren we de komende maanden extra, waarbij we bijvoorbeeld niet waarschuwen, maar meteen een bekeuring uitschrijven”, legt de woordvoerder uit.

Overtreders kunnen de komende maanden rekenen op flinke boetes in plaats van een waarschuwing. Een boete voor parkeren op de voetpaden, of voor snor- en bromfietsers die in een voetgangersgebied rijden, bedraagt negentig euro. Rijden tegen het verkeer in is met 140 euro nog een stukje duurder. De extra controles zijn in ieder geval de komende maanden.