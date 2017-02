'Kinderlokker' in Epe en Oene nog niet gevonden

OENE/EPE - Wel of geen kinderlokker, de politie houdt een slag om de arm. ,,Maar we nemen de zaak hoog op'', meldt wijkagent Rob van Pijkeren van de politie Epe in een brief aan de basisscholen in Oene.

Vanuit Epe en Oene kreeg de politie Veluwe Noord eind vorige week meldingen van een man die op 31 januari, rond 13.45 uur, op twee plaatsen kinderen had aangesproken met 'onduidelijke intenties'. Gevreesd werd dat er sprake was van 'seksuele toespelingen' aan het adres van kinderen, 'maar vooralsnog is daarvan geen bewijs binnen gekomen bij de politie', staat in de brief. Van aanhoudingen is nog geen sprake. Of er inmiddels verdachten in beeld zijn, daarover kon de politie gisteren geen uitlatingen doen.

De man die zich verdacht had gedragen is een man met rossig haar, die reed in een witte auto en ongeveer 20 à 30 jaar oud was. Bij één incident werd een 12-jarig meisje op de Horthoekerweg aangesproken door de man, rijdend in zijn auto. Hij zou zijn broek open hebben gehad en zichzelf hebben betast. Het meisje fietste van schrik weg. Later bleek rond dezelfde tijd op dezelfde dag dat twee meisjes, fietsend over de Weteringdijk, ook door een man in een auto waren aangesproken.

Een schennispleger of niet, de alarmbellen gingen met name in Oene direct af. Ouders van de kinderen op de twee basisscholen in het dorp kregen al een brief op de mat. 'De berichtgeving is als een lopend vuurtje door het dorp gegaan, wat positief is. We merken dat Oene een dorp is waarin de mensen naar elkaar omkijken', staat in de brief. Ouders wordt gevraagd met hun kinderen te praten over de voorvallen en direct melding te maken 'van situaties waarin uw kind in aanraking komt met mensen die onduidelijke bedoelingen hebben'. Ook krijgen ouders tips over wat zij hun kind kunnen meegeven: 'Neem nooit snoep aan van een vreemde'. 'Stap nooit bij een vreemde in de auto'. Gewezen wordt op het feit dat met name oudere kinderen ook in staat zijn dingen te onthouden. 'Was het een man of een vrouw? Wat voor kleur haar had de persoon? Was de persoon brildragend? In wat voor een auto of bus reed hij? Welke kleur had het voertuig of de kentekenplaat? Welke letters stonden op de kentekenplaat? Genoeg kenmerken om op te letten'.

De brief is tot stand gekomen in overleg met de wijkagent. Ouders worden uitgenodigd de brief ook door te sturen naar ouders, van wie kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan.