Kink in kabel bij snel internet op Veluwe

REGIO - Projectbegeleider Communication Infrastructure Fund (CIF) wil een marktonderzoek doen naar de eerste ervaringen met glasvezelcampagnes in andere gebieden van het land, voordat het nieuwe campagnes gaat opstarten.

Door het onderzoek gaat het mogelijk wat langer dan verwacht duren voordat de 40.000 aansluitingen, verspreid over de buitengebieden van elf gemeenten op de Veluwe, allemaal een snel glasvezelnetwerk hebben.

"Wij hebben de ambitie om een half miljoen aansluitingen te realiseren in Nederland", zegt woordvoerster Marieke Seinen van CIF. "We hebben nu tien succesvolle campagnes achter de rug, waarbij het gaat om 30.000 adressen. Tijdens de werkzaamheden blijkt dat er toch een aantal dingen anders zijn dan verwacht. En daar kijken we nu eerst naar hoe we er in de toekomst mee om moeten gaan."

Een punt aandacht is de ligging van de Veluwe. "Onze ervaring is dat er grote verschillen zijn in de gebieden onderling. Daarnaast heb je met bomen te maken, waar je mee moet leren omgaan. We gaan de ervaringen met de maatwerkoplossingen ook evalueren."

Naar verwachting kan CIF eind januari meer zeggen over de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties hierop, beoordeelt CIF onder meer wanneer nieuwe glasvezelcampagnes, zoals op de Veluwe, weer worden opgestart. "Wij zijn achter de schermen druk bezig met het onderzoek. Als dat klaar is delen we de resultaten met de partijen", aldus woordvoerster Seinen van CIF.

Doel blijft om de ongeveer 40.000 aansluitingen, waaronder de circa 4700 in Epe, eind 2018 gerealiseerd te hebben. In februari 2017 moet er volgens de betrokken partijen meer duidelijk zijn over het vervolg van het project.