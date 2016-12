Kort geding moet bomenkap Heerderweg voorkomen

EPE - De vereniging Ons Mooi Epe (OME) heeft gisteren bij de rechtbank een datum voor een voorlopige voorziening aangevraagd. Een kort geding moet voorkomen dat er op 16 januari wordt begonnen met de bomenkap vanwege de reconstructie van de Heerderweg (N794), tussen Heerde en Epe.

"Want er loopt nog steeds een procedure die we willen doorzetten. En tot die tijd vinden wij dat er niet gekapt mag worden", zegt woordvoerder Coos Paulusma van OME. De club heeft eerder bezwaarschriften ingediend over de verleende kapvergunningen, maar die zijn afgewezen. OME is procedureel nog in beroep tegen die beslissing. "We proberen om een onomkeerbare situatie te voorkomen, omdat overleg met de provincie helaas geen resultaat heeft opgeleverd."

Kort geding

In een vergadering eerder deze week heeft de kerngroep van OME, na overleg met hun advocaat, besloten de procedure door te zetten en daarmee een kort geding aan te gaan. Daarover worden de provincie Gelderland en de gemeente Epe met een brief door de organisatie geïnformeerd.

"We zijn er bijna, maar we vinden dat de provincie nog een paar stapjes moet doen. Met name bij de Norelbocht en de Badweg", zegt Paulusma. Door een minder breed fietspad zouden er bijvoorbeeld nog een aantal van de in totaal 225 bomen gespaard kunnen worden. "Daarnaast doen we een dringend verzoek bij de provincie om de bomen die ze gaan kappen te markeren, zodat wij kunnen controleren of het klopt."

Provinciewoordvoerster Petra Borsboom zei eerder deze week nog: "Het is aan OME als ze een rechtsgang willen. Wij hebben dan vertrouwen in een goede afloop." Voorts stelt de provincie dat voor een groot deel van de bomen geen vergunning nodig is, omdat deze zijn gemeld voor de Boswet.

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding kan worden behandeld door de rechtbank. De provincie is van plan om vanaf 16 januari in vijf werkweken alle 225 bomen te kappen.