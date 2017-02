Lekkende parkeergarage Epe 'storm in glas water'

EPE - Ondanks verontrustende berichten over salpeterzuur of een andere bijtende stof die de lak van auto’s zou aantasten, wordt vrijdagochtend nog volop gebruik gemaakt van de parkeergarage in Epe. Automobilisten lijken zich nauwelijks zorgen te maken. "Het is een storm in een glas water."

"Het is de eerste keer dat ik nu mijn auto neer zet nadat ik heb gehoord over de lekkages", zegt Fiona Tessemaker. "Ik heb hem nu wel bewust op een parkeerplaats gezet die droog is. Je gaat er wel over nadenken, maar verder op het moment ook weer niet. Ik kan me niet voorstellen dat het voor mijn auto, als ik even boodschappen ga doen, schadelijk kan zijn. Het lijkt me erger voor de bewoners, die hier hun wagen voor een langere periode hebben staan.”

Tessemaker is niet de enige die let op waar ze de auto plaatst. "Ik kijk wel of ik druppels zie hangen ofzo, dan zet ik mijn auto daar niet onder", zegt Derkjan ten Hove. "Je ziet wel op meer plekken schade, zoals bobbels op de muur. Misschien helpt een laagje coating."

Andere bewoners zijn luchtiger over de lekkage. "Het is een storm in een glas water", zegt een man. Hij is er niet zo bang voor. Ook op een andere parkeerder maken de berichten weinig indruk: "Laat maar komen, ik heb toch niet zo’n dure auto", grapt hij.

Carolien Fortgens van bouwer Koopmans zegt van niets te weten. Volgens haar zijn er ook nog helemaal geen klachten binnen gekomen over de garage. Scheurtjes in plafonds en lekkend beton zijn overigens ook geen problemen die zij kennen.

Volgens Alex Hugen van Stato Vastgoed, de eigenaar van de parkeergarage, is alle ophef zwaar overdreven. "Het klopt dat er op drie plekken scheurtjes in het beton zitten", vertelt hij. "Maar het zijn gewoon regendruppels die op de auto's belanden, geen zuur." Hoe verklaart hij dan dat parkeerders melding maken van lakschade? "Waarschijnlijk hebben deze mensen de opgedroogde druppels proberen te verwijderen, en dat zorgt dan voor krasjes op de auto."

De scheurtjes worden volgende maand hersteld, weet Hugen. "Maar de aannemer kans pas aan de slag als er geen kans meer is op vorst. Daarom duurt het nog paar weken voordat de reparaties worden verricht."

De gemeente Epe wacht eerst het lopende onderzoek af, zo liet wethouder Robert Scholten in de raadsvergadering van donderdagavond weten.