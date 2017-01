Modespektakel in Epe op 25 maart

EPE - Het jaarlijkse Modespektakel in Epe wordt dit jaar op zaterdag 25 maart gehouden. Net als vorig jaar zal er als bijprogramma een Stiletto Run zijn.

De plaats van handeling is vlak voor de Grote Kerk in Epe. Aan het inmiddels niet meer uit Epe weg te denken Modespektakel, met volop modeshows op een catwalk middenin het Eper centrum, doen tal van ondernemers in Epe mee. Niet alleen kleding- en modezaken, ook kappers, juweliers en parfumerieën zijn van de partij. De organisatie van het Modespektakel en de Stiletto Run is in handen van Wilma van Rhee van Yoi Fashion, Sjacco Gerritsen van Fleur Inn, Arjan Fidder van Blue DNA, Mariet van Laar van Shoeby en Christine Hullegie van Sisters in Lingerie.