Natuur vertraagt keuze voor snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn

EPE/APELDOORN - Het traject via de voormalige spoorbaan tussen Epe en Apeldoorn is de beste optie om een snelfietsroute aan te leggen. Maar de ecologische waarde ter plaatse vertraagt de planvorming.

Tussen Epe en Apeldoorn werden drie routes ontdekt die ingericht zouden kunnen worden als snelfietsroute: de dorpenweg, de voormalige spoorbaan en het fietspad langs het Apeldoorns Kanaal. Door een snelfietsroute worden zowel scholieren als werknemers gemotiveerd om met de fiets te gaan.

Het bureau Goudappel-Coffeng heeft na onderzoek geconcludeerd dat het spoorbaantraject het best omgetoverd kan worden tot een snelfietsroute. Tegelijk kleeft er volgens het onderzoeksbureau echter een bezwaar aan de spoorbaanroute: de natuur kan roet in het eten van de plannen gooien. De spoorbaan heeft zich de afgelopen jaren 'spontaan' ontwikkeld tot een ecologische zone. Wanneer het fietspad ten behoeve van een snelfietsroute wordt verbreed naar vier meter en als er verlichting komt langs de route, kunnen de ecologische waarden van de bestaande route in het gedrang komen.

Het is een nieuw punt van aandacht dat in de keuze voor een snelfietstroute tussen Epe en Apeldoorn is opgeborreld. Gemeente Epe en Apeldoorn moeten nu eerst beslissen wat ze willen: voortgaan met de uitgangspunten voor een snelle fietsroute of de ecologische waarden handhaven.